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КНДР провела совместные учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск

КНДР провела совместные учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск

EPA/KCNA/ТАСС Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) 12 сентября провела совместные учения подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных войск с применением крылатых и баллистических ракет.

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