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В столице открылся набор школьников на программу профессионального обучения

В столице открылся набор школьников на программу профессионального обучения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Москве стартовал набор школьников для участия в новом сезоне проекта "Профессиональное обучение без границ".

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