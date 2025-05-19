Определились все полуфиналисты плей‑офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге определились все полуфинальные пары плей-офф. За выход в финал Кубка Стэнли поспорят «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», вторую путевку разыграют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».