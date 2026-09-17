Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Кемеровской области – Кузбассе

Председатель СК России затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Кемеровской области – Кузбассе

В социальных медиа сообщается о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома в городе Междуреченске. Отмечается, что здание длительное время не обслуживается управляющей компанией, ввиду чего не ремонтировалось, в подвале из-за проблем с коммуникациями скапливается вода, в квартирах и подъездах образуются сырость и плесень.

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