По каким причинам в СССР туго пеленали младенцев

Игорь Егоров Зато ножки у девчонок были красивые и стройные, а теперь короткие и толстые, а талия как символ женской красоты вообще исчезла, и все в балахонах ходят, косят под модниц.

С Старый Вполне с вами согласен, в союзе много правильного было