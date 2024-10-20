Сейчас молодые родители сами решают пеленать малыша или нет. Но в Советском Союзе перед мамой вопрос о тугом пеленании даже не стоял.
По каким причинам в СССР туго пеленали младенцев
Комментарии
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Игорь Егоров
Зато ножки у девчонок были красивые и стройные, а теперь короткие и толстые, а талия как символ женской красоты вообще исчезла, и все в балахонах ходят, косят под модниц.
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16 час.
С
Старый
Вполне с вами согласен, в союзе много правильного было
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13 час.
Елена Александровна
Испокон веков во всех странах туго пеленали младенцев. В СССР просто продолжали это делать. И это было правильно. Дети выросшие с пеленанием имеют более устойчивую психику.
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9 час.
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