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Орловские новости

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Ситуационный центр выборов открылся в библиотеке ОГУ Орёл

Ситуационный центр выборов открылся в библиотеке ОГУ Орёл

В общественном наблюдении за выборами участвуют более двух тысяч человек, центр координирует процесс через трансляции с избирательных участков, явка в регионе утром превысила 40%.

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