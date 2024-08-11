Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область

С требованием осудить терроризм и принять меры Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Телеграм-канале о том, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.