«Он выступает на стороне агентов Путина»: канцлер ФРГ ответил на оскорбления Маска, назвавшего его «дураком»

Заочная словесная перепалка между американским миллиардером Илоном Маском, являющимся ближайшим соратником избранного президента США Дональда Трампа, и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, начавшаяся еще в декабре прошлого года, получила свое продолжение.