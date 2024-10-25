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Политика как она есть

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Трамп не исключил помилования сына Байдена, если победит на выборах

Трамп не исключил помилования сына Байдена, если победит на выборах

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что не исключает помилования сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера, если победит на президентских выборах.

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