Трамп не исключил помилования сына Байдена, если победит на выборах

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что не исключает помилования сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера, если победит на президентских выборах.
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