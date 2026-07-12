Под Ростовом обнаружили самодельную АЗС с тысячами литров дизтоплива

Для хранения и отпуска топлива злоумышленник использовал пластиковые емкости и самодельное насосное оборудование В Ростовской области полицейские выявили нелегальную автозаправку, работавшую на территории частного домовладения.
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