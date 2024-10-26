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На избирательном участке в Грузии произошла драка

На избирательном участке в Грузии произошла драка

Sputnik: на избирательном участке в грузинском городе Зугдиди произошла драка На избирательном участке №9 в городе Зугдиди возникла стычка между оппозиционным депутатом Анной Цитлидзе и одним из местных наблюдателей.

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