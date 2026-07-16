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Гюнтер Штайнер и Расселле: «Каждой топ-команде нужно хороший второй номер»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель « Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах Джорджа Расселла в том случае, если британец в этом сезоне проиграет своего напарнику Андреа Кими Антонелли борьбу за чемпионский титул.

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