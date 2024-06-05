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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Городской туристский слет.

Городской туристский слет.

18 мая текущего года согласно плану городской туриады школьников города Бобруйска на 2023-2024 учебный год состоялся городской туристский слет среди учреждений общего среднего образования города, посвященный Году исторической памяти.

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