18 мая текущего года согласно плану городской туриады школьников города Бобруйска на 2023-2024 учебный год состоялся городской туристский слет среди учреждений общего среднего образования города, посвященный Году исторической памяти.
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