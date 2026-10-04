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Царьград

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Зеленский раскритиковал за призывы к компромиссу с Россией

Зеленский раскритиковал за призывы к компромиссу с Россией

Владимир Зеленский в Киеве подверг критике украинских политиков, включая Алексея Гончаренко, за призывы к компромиссам с Россией, заявив, что это угрожает государственным интересам Украины.

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