«Это очень небольшая цена»: Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом или Сан-Диего ради безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное уничтожение Лос-Анджелеса или Сан-Диего в ходе войны с Ираном было бы «очень небольшой ценой» за безопасность США и мира.
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