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Военное обозрение

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Советские генералы готовились к ядерной Второй мировой войне

Советские генералы готовились к ядерной Второй мировой войне

Советский генералитет в 1970–1980-е годы готовился сразу к двум разным войнам: ракетно-ядерной и традиционной сухопутной в Европе.

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