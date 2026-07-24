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Царьград

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Дальневосточная прокуратура передаст два авто в зону СВО

Дальневосточная прокуратура передаст два авто в зону СВО

Приморская транспортная прокуратура обнаружила два автомобиля, владельцев которых не установили. После судебного признания имущества бесхозяйным они будут переданы в зону Специальной военной операции на таможенных складах.

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