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В мэрии Екатеринбурга заявили о нехватке кадров

В мэрии Екатеринбурга заявили о нехватке кадров

В администрации Екатеринбурга столкнулись с дефицитом кадров. Как рассказал директор департамента экономики Алексей Прядеин в эфире «4 канала», из-за роста зарплат на производствах чиновники «вымываются» в реальный сектор экономики.

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