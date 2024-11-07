В мэрии Екатеринбурга заявили о нехватке кадров

В администрации Екатеринбурга столкнулись с дефицитом кадров. Как рассказал директор департамента экономики Алексей Прядеин в эфире «4 канала», из-за роста зарплат на производствах чиновники «вымываются» в реальный сектор экономики.
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