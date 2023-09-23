РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: После уничтожения ПВО Patriot «Кинжалом» США перестали поставлять их Киеву

Экс-агент ЦРУ Джонсон: После уничтожения ПВО Patriot «Кинжалом» США перестали поставлять их Киеву

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон дал интервью журналисту Стивену Гарднеру и заявил о том, что после показательной ликвидации в украинской столице системы ПВО Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», в ВСУ их больше не поставляют.

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Комментарии
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Г
Галина
Оружие киеву запад поставляет потому,что у них есть возможность не только поставки до границы,но и замечательная логистика ДОСТАВКИ этого оружия от украинской границы на фронт.Если НЕ было бы возможности доставки от границы к местам дислокаций всу,то и поставки прекратились бы моментально.А значит и убийства россиян и разрушения наших населенных пунктов тоже бы прекратилось.Жалея врагов,не уничтожая тоннели,тяговые подстанции,рельсы,мосты,дороги на украинской границе,российская власть помогает  врагу .
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10 час.
FAKE Латыш
Идёт обычный договорные по уничтожению СЛАВЯН русских!!!!
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6 час.

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