Экс-агент ЦРУ Джонсон: После уничтожения ПВО Patriot «Кинжалом» США перестали поставлять их Киеву

Г

Галина

Оружие киеву запад поставляет потому,что у них есть возможность не только поставки до границы,но и замечательная логистика ДОСТАВКИ этого оружия от украинской границы на фронт.Если НЕ было бы возможности доставки от границы к местам дислокаций всу,то и поставки прекратились бы моментально.А значит и убийства россиян и разрушения наших населенных пунктов тоже бы прекратилось.Жалея врагов,не уничтожая тоннели,тяговые подстанции,рельсы,мосты,дороги на украинской границе,российская власть помогает врагу .