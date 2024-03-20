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Фондовый рынок Китая: международный капитал течет в китайский рынок акций A-shares

Фондовый рынок Китая: международный капитал течет в китайский рынок акций A-shares

Фондовый рынок Китая: международный капитал течет на рынок китайских акций A-shares с быстрой скоростью, при этом чистый приток средств через торговлю на севере или деньги, инвестированные из Специального административного района Гонконг в материковую часть Китая через программы подключения акций, в этом году, как сообщается, превысили всего в 2023 году, поскольку оценки китайского рынка капитала относительно … Сообщение Фондовый рынок Китая: международный капитал течет в китайский рынок акций A-shares появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

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