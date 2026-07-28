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‼️🇷🇺 Ночью была массовая атака врага на Москву и область

‼️🇷🇺 Ночью была массовая атака врага на Москву и область ➖Врагом атакован один из складов логистической компании в Коледино, заявил губернатор Воробьёв.

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