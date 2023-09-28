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В Приамурье введут налоговую льготу для работников ОПК

В Приамурье введут налоговую льготу для работников ОПК

Законопроект об освобождении работников от транспортного налога оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Амурской области приняли в первом чтении депутаты заксобрания Приамурья на заседании 28 сентября, сообщила пресс-служба законодательного органа.

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