В Приамурье введут налоговую льготу для работников ОПК

Законопроект об освобождении работников от транспортного налога оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Амурской области приняли в первом чтении депутаты заксобрания Приамурья на заседании 28 сентября, сообщила пресс-служба законодательного органа.
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