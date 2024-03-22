"Очередное враньё!" - первая реакция нас, пассажиров. Во главе стола сидит замминистра транспорта Краснодарского края Алексей Смаглюк.
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"Очередное враньё!" - первая реакция нас, пассажиров. Во главе стола сидит замминистра транспорта Краснодарского края Алексей Смаглюк.