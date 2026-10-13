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Зимородок: Золотая клетка для строптивой

Зимородок: Золотая клетка для строптивой

Кирилл — типичный московский мажор, наследник огромной строительной империи. После очередной скандальной аварии терпение его властного деда, основателя корпорации, лопается.

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