IT-эксперт Клименко: вряд ли РКН угрожает провайдерам за ускорение YouTube

На сегодняшний день нет никаких подтверждений того, что российским провайдерам угрожают отъемом лицензии за меры по обходу ограничений относительно YouTube, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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