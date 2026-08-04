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FiNE NEWS

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В результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки погиб один человек и ранены 24

Последствия ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за минувшие сутки привели к гибели одного мирного жителя и ранениям 24 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

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