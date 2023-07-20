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Давайте уже поможем Украине декоммунизировать ржавое имперское наследие!»

Давайте уже поможем Украине декоммунизировать ржавое имперское наследие!»

В Киеве сообщили о существенных повреждениях мостов через Днепр В Киеве сообщили о существенных повреждениях мостов через Днепр | Русская весна В Киеве на ключевых мостах через реку Днепр эксперты зафиксировали существенные повреждения, сообщает Мининфраструктуры Украины.

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