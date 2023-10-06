Ветеран израильской разведки, бывший руководитель спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал вариант начала Третьей мировой войны, а также предрёк судьбу Украины

Ветеран израильской разведки, политолог Яков Кедми Ветеран израильской разведки, бывший глава разведки «Натива», военный эксперт и политолог Яков Кедми упомянул вариант начала Третьей мировой войны, а также предсказал судьбу Украины.
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