Что думает народ о "трудовых мигрантах"

леонид рыбаков на все 100 согласен А власть нас идиотами делает таджик и русский живущий там это разные люди но в МВД сука слепые не видят разницы и этих русских гнобят что наши доморощенные что тамошние .И страдают не таджики не казахи не узбеки не азербайджанцы а наши которые попали туда по распределению И это специалисты а не пастухи с аула

Светлана Ефименко У РУССКИХ ЕСТЬ ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ " СЫТ ГОЛОДНОГО НЕ ПОЙМЕТ! И ЕЩЕ ГРОМ ПОКА НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ!" ТАК ЧТО БУДЕМ ЖДАТЬ КОГДА ГРОМИЩЕ ГРЕМЕТЬ БУДЕТ КАК В ДОНБАССЕ!? СКОЛЬКО ОБ ИНОСТРАНЦАХ МОЖНО ПИСАТЬ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ? ЭТИ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ "ЗЕЛЕННАЯ СОПЛЯ НАШИХ РЕБЯТ МАТЕРЯТ ВО ВСЮ И ИЗБИВАЮТ И ИМ ВСЕ НИ ПОЧЕМ!ОТПУСКАЮТ НА СВОБОДУ!?