Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Золотарев
    Чтой-то назрева-а-ает!!2024. Повангуем?
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    На это я вам, Наденька, скажу: не знаю... Я за идиотами не пристально тут наблюдаю...😁"Саша вернулся, п...
  • Anatoly Kiselev
    В этом что-то есть. Перемены точно будут, впрочем как всегда.2024. Повангуем?

Что думает народ о "трудовых мигрантах"

Что думает народ о "трудовых мигрантах"

"Я кинолог с большим стажем, потому смотрю на ситуацию, сложившуюся в России, с точки зрения "собачника".

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Комментарии
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леонид рыбаков
на все 100 согласен А власть нас идиотами делает таджик и русский живущий там это разные люди но в МВД сука слепые не видят разницы и этих  русских гнобят что наши доморощенные  что тамошние .И страдают не таджики не казахи не узбеки не азербайджанцы а наши которые попали туда по распределению И это специалисты а не пастухи с аула
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22 час.
Светлана Ефименко
У РУССКИХ ЕСТЬ ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ &quot; СЫТ ГОЛОДНОГО НЕ ПОЙМЕТ! И ЕЩЕ    ГРОМ ПОКА НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ!&quot; ТАК  ЧТО БУДЕМ ЖДАТЬ КОГДА ГРОМИЩЕ ГРЕМЕТЬ БУДЕТ КАК В ДОНБАССЕ!? СКОЛЬКО ОБ ИНОСТРАНЦАХ МОЖНО ПИСАТЬ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ? ЭТИ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ &quot;ЗЕЛЕННАЯ СОПЛЯ НАШИХ РЕБЯТ МАТЕРЯТ ВО ВСЮ И ИЗБИВАЮТ И  ИМ ВСЕ НИ ПОЧЕМ!ОТПУСКАЮТ НА СВОБОДУ!?
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21 час.
Владимир Дудкин
Если Президент РФ вплотную не займётся этой проблемой, то мы получим нового президента, но уже с национал-патрилтическим уклоном
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21 час.

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