В Ярославле полицейскими пресечена деятельность нелегального игорного заведения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области в результате проведения оперативных мероприятий выявлена и пресечена деятельность незаконного игорного клуба в Кировском районе г.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области в результате проведения оперативных мероприятий выявлена и пресечена деятельность незаконного игорного клуба в Кировском районе г.
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