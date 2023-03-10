Владимир Брилёв: «Неделя была насыщенной!»

Минувшая неделя была насыщена событиями для российского певца Владимира Брилёва. «Буквально пару-тройку дней назад, 6 марта, «Центру социальной интеграции Диана Гурцкая» исполнилось уже целых пять лет! – рассказал нам артист в своем интервью.