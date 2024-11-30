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Анатолий Вассерман: В мире «социализма 2.0» наше место будет гораздо лучше нынешнего

Анатолий Вассерман: В мире «социализма 2.0» наше место будет гораздо лучше нынешнего

Анатолий Вассерман: В мире «социализма 2.0» наше место будет гораздо лучше нынешнего Самое время вспомнить слова Сталина о том, что без теории нам смерть На фото: депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.

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