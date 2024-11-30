Анатолий Вассерман: В мире «социализма 2.0» наше место будет гораздо лучше нынешнего Самое время вспомнить слова Сталина о том, что без теории нам смерть На фото: депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.