Секретарь СНБО Данилов заявил, что у контрнаступления ВСУ нет дедлайнов и графика

По словам Данилова, военные действия зависят от многих факторов.<strong>Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что у ВСУ нет дедлайнов и графика в ходе контрнаступления.