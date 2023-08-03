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Секретарь СНБО Данилов заявил, что у контрнаступления ВСУ нет дедлайнов и графика

Секретарь СНБО Данилов заявил, что у контрнаступления ВСУ нет дедлайнов и графика

По словам Данилова, военные действия зависят от многих факторов.<strong>Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что у ВСУ нет дедлайнов и графика в ходе контрнаступления.

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