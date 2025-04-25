Слитые переговоры... Как-то так это всё и выглядит...

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Комментарии
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Валерий
Не болтун, а дезинформатор.
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18 час.
Ваша Светлость
Трумп не хороший, он просто - болтун.
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18 час.
Валерий Авгур
Не спорьте ,трамп такой же шоуклоун как и бзделенский
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15 час.
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