Слитые переговоры... Как-то так это всё и выглядит...

Сцена: совещание в Овальном кабинете перед встречей в Лондоне Трамп: Итак, господа, мы собрались здесь, чтобы обеспечить блистательную победу американской дипломатии на завтрашней встрече.
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