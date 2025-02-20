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Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e

Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e

Компания Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e — бюджетный вариант старших версий. Крупнейшие в РФ торговые сети подтвердили «Известиям», что откроют предзаказ на устройство и объявят цены в ближайшее время.

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