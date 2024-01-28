«Если Украина потерпит поражение»: в Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье

Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи озвучил территориальные претензии к Украине. Он заявил, что в случае, если в результате конфликта с Россией Украина потерпит поражение, то Закарпатье может отойти Венгрии.
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