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Украина может потерять сразу пять городов, — боевик ВСУ

Украина может потерять сразу пять городов, — боевик ВСУ

Киевский режим близок к потере сразу пяти городов, об этом заявил в эфире украинского ТВ боевик ВСУ Егор Фирсов.

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