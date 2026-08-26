"Без свидетелей": Клинцевич раскрыл, с каким "багажом" Рэтклифф прилетал в Москву

Неожиданный визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву продолжает вызывать бурные споры.Военный аналитик Андрей Клинцевич напомнил, что в Россию прилетал не дипломат с «мирными инициативами», а человек, который ведёт самые закрытые переговоры от имени Вашингтона.