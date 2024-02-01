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Гражданочка

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Тяжело болен отец, а подруга даже посочувствовать не захотела: «Нечего было с постным лицом идти на мой праздник и всем настроение портить! Сидела бы дома!»

Тяжело болен отец, а подруга даже посочувствовать не захотела: «Нечего было с постным лицом идти на мой праздник и всем настроение портить! Сидела бы дома!»

Тяжело болен отец, а подруга даже посочувствовать не захотела: «Нечего было с постным лицом идти на мой праздник и всем настроение портить! Сидела бы дома!» — …Нас четыре подруги, дружим еще с институтских времен, самые близкие, – рассказывает тридцативосьмилетняя Варвара.

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