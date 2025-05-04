EA сокращает численность трудяг в Codemasters — разработка WRC завершена

EA сокращает численность трудяг в Codemasters — разработка WRC завершенаCodemasters объявила о сокращении неназванного числа сотрудников в рамках стратегии развития, направленной на удовлетворение запросов игроков и усиление внимания к своему портфолио.
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