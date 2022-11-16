Байден усомнился, что упавшие в Польше ракеты были запущены из России

Байден назвал маловероятным то, что ракеты, упавшие на востоке Польши, были запущены из России.<strong>Президент США Джо Байден назвал «маловероятным» запуск с российской территории ракет, в результате падения которых в восточной части Польши были убиты двое человек.
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