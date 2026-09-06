TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 759 подписчиков

Золотые лошади из пустыни: почему ахалтекинцы считаются одной из самых дорогих пород

Золотые лошади из пустыни: почему ахалтекинцы считаются одной из самых дорогих пород

Они выглядят так, будто их действительно покрыли золотом. На солнце шерсть некоторых ахалтекинцев отливает металлом, а тонкая кожа и необычный силуэт делают лошадь почти нереальной.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Модест
Модестизменено

Был в советские времена на Безмеинском конезаводе в Кешах. Кони действительно сказочные. Но и уход за ними такой, что не снился большинству людей.