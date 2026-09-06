Золотые лошади из пустыни: почему ахалтекинцы считаются одной из самых дорогих пород

Они выглядят так, будто их действительно покрыли золотом. На солнце шерсть некоторых ахалтекинцев отливает металлом, а тонкая кожа и необычный силуэт делают лошадь почти нереальной.
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Был в советские времена на Безмеинском конезаводе в Кешах. Кони действительно сказочные. Но и уход за ними такой, что не снился большинству людей.
ОБОЖАЮ ИХ!!!!БЕРЕГИТЕ ЭТИХ МИЛЫХ ЛОШАДОК,ЭТО ЗОЛОТО!!!!
ПРЕКРАСНЫЕ ЛОШАДИ!!!!!