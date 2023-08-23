Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Месси о завершении карьеры: «Не думал об этом, честно говоря. Мне нравится играть и быть на поле – сейчас это самое главное»

Месси о завершении карьеры: «Не думал об этом, честно говоря. Мне нравится играть и быть на поле – сейчас это самое главное»

«Честно говоря, я по-прежнему не думаю об этом. Мне нравится играть, нравится владеть мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх