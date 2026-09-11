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Посольство РФ: в Польше начали снос обелиска на кладбище офицеров Красной армии

Посольство РФ: в Польше начали снос обелиска на кладбище офицеров Красной армии

Польские власти начали демонтаж обелиска в форме часовни, установленного на кладбище, где захоронены офицеры Красной армии.

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