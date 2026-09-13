В России начали страховать автомобили от повреждений при атаках БПЛА ✈️✈️✈️ Российские страховые компании начали предлагать специальные полисы, которые покрывают ущерб автомобилям в результате атак БПЛА, пишут «Известия».
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