Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

В своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь жители столицы могут получить онлайн-доступ к документам, которые были признаны уникальными благодаря помощи школьников и студентов колледжей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии