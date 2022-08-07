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Результаты СПБ полумарафона «Северная столица». Победители на 10 км – Неделин и Коробкина, на 21 км – Адышкин и Дмитриева

7 августа в Санкт-Петербурге состоялся СПБ полумарафона «Северная столица» на дистанциях 10 и 21 км. Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходил в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга.

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