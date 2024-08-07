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Спутник, наклони камеру: фотографии из космоса, которые не похожи на карты Google

Спутник, наклони камеру: фотографии из космоса, которые не похожи на карты Google

Мало кто сегодня еще верит в то, что Земля плоская. Однако именно это можно предположить, просматривая спутниковые снимки Земли, сделанные в надире — когда камера смотрит ровно вниз под углом 90 градусов.

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