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Татар-информ

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В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»

В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»

Музеи и культурные учреждения Татарстана можно посетить бесплатно в дни выборов депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября по браслету «Я проголосовал».

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