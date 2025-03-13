«Нафиг я сюда пришел?»: журналисты надоели Лаврову на встрече Путина и Лукашенко

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Перед встречей президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко министр иностранных дел России Сергей Лавров не сдержал недовольства по поводу вопросов журналистов.
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